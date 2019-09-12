İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail saldırısında herhangi bir can kaybı olmadığı kaydedildi. İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bölgelere roketler atıldığı iddiasıyla dünden beri Hamas'ın mevzilerine hava saldırıları düzenliyor.

(İHA)