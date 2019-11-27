Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

6 saat önce

İsrail'e ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze şeridinde bulunan birçok hedefe saldırı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]

İsrail'e ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze şeridinde bulunan birçok hedefe saldırı düzenledi.


Güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze şeridindeki Filistinli direniş gruplarına ait çeşitli noktalara hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hava saldırıları, Gazze'nin güney şeridindeki Han Yunus kenti ve Gazze'nin doğusundaki tarım alanlarından biri olan Ain Jaloot bölgesini hedef aldı.


İsrail füzelerinin hedef aldığı bölgelerde kimse yaralanmazken, hava saldırısının dün Gazze'den İsrail topraklarına atılan bir rokete misilleme amaçlı düzenlendiği belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, "Daha önce İsrailli sivillere Gazze'den atılan roketlere yanıt olarak, savaş jetleri az önce Gazze'de birçok Hamas hedefini vurdu" ifadelerini kullandı.


Gazze'den İsrail tarafına iki roket atıldığı ve İsrail'in hava savunma sisteminin bu roketleri karşıladıktan sonra savaş uçaklarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Herhangi bir saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceğiz" sözü üzerine harekete geçtiği iddia edildi.


Netanyahu, "Gazze'de herhangi birisi Kara Kuşak Operasyonu'ndan sonra başını kaldırabileceğini düşünüyorsa ciddi bir hata yapıyor" tehdidinde bulundu. - GAZZE

İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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