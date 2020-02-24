İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

6 saat önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenlendi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, atılan roketlere karşılık Han Yunus başta olmak üzere Gazze'deki Kudüs Seriyyeleri'ne ait hedeflerin savaş uçakları ve helikopterlerle vurulduğu belirtildi.

Filistinli sağlık kurumları, İsrail saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Bugün öğle saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atılmış, bunlardan 12'si İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail-Gazze sınırında gerginlik

İsrail askerleri dün sabah Gazze sınırında "patlayıcı madde" yerleştirdikleri gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, saldırıda Filistinlilerden biri hayatını kaybetmiş diğeri ise yaralanmıştı.

Bölgede bulunan Filistinliler, hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail askerleri gruba ateş açarak engel olmuştu. İsrail ordusuna ait bir buldozer de ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 21 roket atılmış, bunların büyük bölümü İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğu söylenen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Şam'daki saldırılarda İslami Cihad üyesi 2 kişi ölürken, Gazze'de ise 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail yönetimi, artan gerginlik nedeniyle bu sabah Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara vermiş, tren seferleri de askıya alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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