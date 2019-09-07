Son Dakika Haberleri: - İsrail'den Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırısı
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- İsrail'den Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırısı

52 dakika önce

- İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısıGAZZE - İsrail ordusu, Gazze'den fırlatıldığını iddia ettiği 5 roketi bahane ederek hava ve topçu saldırısı düzenledi.

- İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı

GAZZE - İsrail ordusu, Gazze'den fırlatıldığını iddia ettiği 5 roketi bahane ederek hava ve topçu saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava ve topçu saldırıları düzenledi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırmasının nedeninin Gazze'den İsrail'e atılan 5 füze olduğu ileri sürüldü. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'deki direniş gruplarına ait 4 askeri noktayı hedef aldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Dün Gazze-İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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