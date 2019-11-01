- İsrail'den Gazze'ye Hava ve Topçu Saldırısı
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- İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısıGAZZE - İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:16 Kaynak: İHA
- İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı
GAZZE - İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan rokete karşılık Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği iki askeri noktaya hava ve topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yerel kaynaklar, saldırıda kimsenin yaralanmadığını ifade etti.
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