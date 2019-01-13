Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Saldırı

İsrail'den Gazze'ye Saldırı

38 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan üç noktaya roket ve hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye Saldırı, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan üç noktaya roket ve hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gözlem noktası olarak kullandığı askeri bir mevziyi bombaladı.

İsrail ordusu bir süre sonra da Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde boş iki araziye roket saldırısı düzenledi.

Filistin sağlık kaynakları, İsrail saldırılarında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bilgisini verdi. İsrail ordusundan da saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Yayın Kurumundan bir süre önce yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki "Sudot Negev" yerleşim bölgesindeki açık bir alana roket düştüğü kaydedilmişti. Roket atılması neticesinde herhangi bir yaralanma ve hasar olmadığı ifade edilmişti.

Roket atılmasını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Dünya
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