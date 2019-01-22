Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Tank Atışı

İsrail'den Gazze'ye Tank Atışı

47 dakika önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait bir askeri noktayı tank atışıyla vurdu.

İsrail'den Gazze'ye Tank Atışı, System.String[]
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'na ait bir askeri noktayı tank atışıyla vurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sınırındaki askerlerimize ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusunun tankı Hamas'a bir askeri noktayı vurdu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, açılan ateşte İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı belirtilirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yerel kaynaklar ise İsrail saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde Kassam'a ait bir noktanın vurulduğunu aktardı.

Saldırıda şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirildi. Hamas yönetimi ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçleri geçen yıl Gazze'de aralarında en az 40 çocuğun da bulunduğu 262 Filistinliyi şehit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Dünya
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