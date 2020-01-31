İsrail'den Gazze'ye tank atışı - Son Dakika

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden, topraklarına havan topu atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'den İsrail tarafına atılan 3 havan topundan biri, hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

İsrail, havan toplarına karşılık, tank atışıyla Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde üç roket atıldığı ve patlayıcı taşıyan balonların gönderildiği gerekçesiyle de Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.