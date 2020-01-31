İsrail'den Gazze'ye tank atışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye tank atışı - Son Dakika

İsrail'den Gazze'ye tank atışı

6 saat önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden, topraklarına havan topu atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.

İsrail'den Gazze'ye tank atışı, System.String[]

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden, topraklarına havan topu atıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'den İsrail tarafına atılan 3 havan topundan biri, hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

İsrail, havan toplarına karşılık, tank atışıyla Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde üç roket atıldığı ve patlayıcı taşıyan balonların gönderildiği gerekçesiyle de Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Senegal'de gördüklerini anlatınca salonda alkış tufanı koptu
Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'den Gazze'ye tank atışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]