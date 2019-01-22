İsrail'den Gazze'ye Top Atışlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
- İsrail'den Gazze'ye top atışlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralıGAZZE - İsrail, Gazze'de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi.
- İsrail
'den Gazze
'ye top atışlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
GAZZE - İsrail, Gazze'de iki gözetleme noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi
'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Açıklamada, yarlılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:50 Kaynak: İHA
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