İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi
41 dakika önce
İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme kulesini top ateşiyle hedef aldı.
İsrail
topçu birlikleri, Gazze
'de Hamas
'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme kulesini top ateşiyle hedef aldı.
Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Gazze'nin doğusundaki El-Fehhari beldesinde Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine topçu ateşiyle saldırı düzenledi.
Gazze'deki Filistin
Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:39 Kaynak: AA
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