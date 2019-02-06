Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi

İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi

41 dakika önce

İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme kulesini top ateşiyle hedef aldı.

İsrail'den Gazze'ye Topçu Ateşi, System.String[]
İsrail topçu birlikleri, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait gözetleme kulesini top ateşiyle hedef aldı.

Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Gazze'nin doğusundaki El-Fehhari beldesinde Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:39 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
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