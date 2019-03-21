İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırı
1 saat önce
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.
İsrail
ordusunun abluka altındaki Gazze
'de, Hamas
'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu topçu saldırının Gazze'den gönderilen yakıcı balonlara cevaben düzenlendiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:55 Kaynak: AA
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