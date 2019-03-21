Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırı

İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırı

1 saat önce

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırı, System.String[]
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu topçu saldırının Gazze'den gönderilen yakıcı balonlara cevaben düzenlendiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
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