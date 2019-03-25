İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırısı
54 dakika önce
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.
İsrail
ordusu, abluka altındaki Gazze
'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.
Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, topçu atışları Beyt Hanun
beldesinin doğusundaki Hamas
Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu.
Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasının da vurulduğu belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
'ndan ölü ya da yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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