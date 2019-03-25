Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırısı

54 dakika önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.

İsrail'den Gazze'ye Topçu Saldırısı, System.String[]
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, topçu atışları Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu.

Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasının da vurulduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ölü ya da yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:20 Kaynak: AA

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