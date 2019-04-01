Son Dakika Haberleri: İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki İşgalini Pekiştirme Planı

İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki İşgalini Pekiştirme Planı

58 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki İşgalini Pekiştirme Planı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde " İsrail'in egemenliğini" tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun haberine göre, İsrail yönetimi gelecek 30 yıl içerisinde Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

Yeni konut planının Trump'ın Golan kararı akabinde gelmesine dikkati çekilen haberde, bu konutlara 500 bine yakın kişinin yerleştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Söz konusu konutların inşasına ne zaman başlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in 2016'da yaptığı nüfus sayımına göre, 50 bine yakın kişinin ikamet ettiği Golan Tepeleri'nde 22 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:31 Kaynak: AA

Donald Trump, Golan Tepeleri, İsrail, Güncel
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