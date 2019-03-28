Son Dakika Haberleri: İsrail'den Halep'e Füze Saldırısı

İsrail'den Halep'e Füze Saldırısı

1 saat önce

Suriye resmi haber ajansı, İsrail'in Halep'in kuzeydoğusuna füzelerle saldırdığını, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı, İsrail'in Halep'in kuzeydoğusuna füzelerle saldırdığını, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Halep'in kuzeydoğu kırsalındaki Şeyh Neccar Sanayi Sitesi'ndeki bazı mevkilere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, Suriye hava savunma sitemlerinin İsrail hava saldırısına karşı koyarak bazı düşman füzeleri düşürdüğü belirtildi. Bölgede patlama sesleri duyulduğu, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den Halep'e Füze Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]