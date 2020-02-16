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İsrail'den Hamas hedeflerine hava saldırısı
11 dakika önce
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Deyr el-Beleh'teki üssünün hedef alındığı saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de Hamas'a ait askeri üs dahil birçok hedefe saldırı düzenlendiğini" belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:47
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