İsrail'den, "Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz" açıklaması - Son Dakika
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İsrail'den, "Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz" açıklaması

28.06.2022 02:51
İsrail'den, "Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz" açıklaması

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kurtarmak için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesinin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kurtarmak için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli esirlerden birinin sağlığının kötüye gittiğini duyurması üzerine Bennett'in ofisinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Hamas'ı psikolojik sorunları olan 2 sivili ve iki askerin cesedini alıkoymakla suçlayarak, bunun tüm uluslararası sözleşmelere ve yasalara aykırı olduğunu ifade eden Bennett, 2 sivilin sağlık durumundan Hamas'ın sorumlu olduğunu aktardı.

Bennett, "İsrail, tüm sorumluluk ve kararlılıkla, Mısır'ın arabuluculuğuyla esirleri ve kayıp kişileri kurtarmak için çaba harcamayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ellerindeki İsrailli esirlerden birinin sağlığının kötüye gittiğini belirterek, ilerleyen saatlerde bunu doğrulayacak yayın yapacaklarını duyurmuştu.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü. İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

Ses kaydında "Ben İzzeddin Kassam'ın esiri olan İsrail askeriyim. Umarım İsrail devleti, bizi geri almak için hala çalışıyordur." ifadeleri yer almıştı.

Kayıtta ayrıca "Her gün yeniden ölüyorum, yakın zamanda ailemin kollarında olacağıma dair bir umut hissediyorum." diyen asker, İsrail devlet liderlerinin esirler arasında bir ayrım yapıp yapmadığını, esirlerin serbest bırakılması için çalışıp çalışmadığını sormuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Naftali Bennett, İsrail, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den, 'Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den, "Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz" açıklaması - Son Dakika
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