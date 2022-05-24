İsrail'den Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlalleri protesto eden Filistinlilere müdahale

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El-Halil şehrindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin kutsallığına yönelik ihlallere ve saldırıya tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti.

Onlarca Filistinli, Fetih Hareketi ile siyasi güçlerin ve aktivistlerin çağrısıyla "işgal güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'nin tarihi dokusunu ve özelliklerini değiştirmeyi hedefleyen uygulamalarına" tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, camiye yönelik ihlallere tepki gösteren sloganlar attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Harem-i İbrahim Camisi'ne girmeye çalışan onlarca Filistinliyi caminin demir ve elektronik kapılarını kapatarak engelledi.

İsrail askerleri Filistinlilere gazla müdahale etti ve göstericileri ara sokaklara kadar kovaladı.

Fetih Hareketi üyesi Müfid eş-Şerbati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin, Harem-i İbrahim Camisi'ndeki olanlara; Yahudi yerleşimcilere asansör yapmak için merdivenin yıkılmasına tepki için düzenlendiğini kaydetti.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi ise "İsrail makamları, caminin İsrail kontrolü altındaki kısmında yer alan; camiye çıkan merdivenin bazı kısımlarını yıktı." dedi.

Yıkım işleminin tırabzanların en üstündeki taş bir kemeri hedef aldığını kaydeden Recebi, böylece merdivenin, İsrail'in yapımını planladığı asansörü taşıyan bir köprüyle bağlanabileceğini aktardı.

Recebi, merdiven bazı kısımlarının yıkılmasının, camide yeniden bir görsel kirlilik oluşturduğunu ve oradaki İslami eserlere zarar verdiğini belirtti.

Asansörün yerleştirileceği alanın 90 metrekareyi aştığına dikkati çeken Recebi, Yahudi yerleşimcilerin asansöre bağlanacağı yolu oluşturmak için sürdürülen kazıların ise 4 dönümlük alana zarar verdiğini ifade etti.

Filistin yönetiminden tepki

Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri ise konuya ilişkin açıklamasında, Harem-i İbrahim Camisi'ndeki asansör inşası çalışmalarını kınadı.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı da "işgal makamlarının, Harem-i İbrahim Camisi'ne ve çevresine yönelik saldırılarına; asansör inşa etmek için sözde bir projesinin uygulanmasına başlanmasına" tepki gösterdi.

Bakanlık ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO), UNESCO Dünya Mirası Komitesine ve ilgili uluslararası kuruluşlara "duruma müdahale etme ve bu saldırıyı durdurma" çağrısında bulundu.

İsrail, Filistinlilerin tüm itirazlarına rağmen Ağustos 2021'de Harem-i İbrahim Camisi'nde asansörün de yer aldığı bazı inşa çalışmalarına başlamıştı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.