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İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası - Son Dakika

İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası

04.01.2022 22:22
İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü iddia etti.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun söz konusu İHA'yı Lübnan hava sahasından İsrail hava sahasına girişine kadar takip ettiğini ve ülke sınırları dahilinde düşürdüğünü kaydetti.

Açıklamasına İHA'ya ait bir fotoğrafı da iliştiren Adraee, İsrail ordusunun ülke egemenliğini delmeye çalışan tüm çabalara karşı koyacağını savundu.

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İhlas Haber Ajansı, Togo Cumhuriyeti, Hizbullah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'den Hizbullah'a ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası - Son Dakika
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