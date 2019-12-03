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İsrail'den İngiltere merkezli insan hakları örgütü başkanına yaptırım kararı

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanlığı, İngiltere merkezli Arap İnsan Hakları Örgütü Başkanı Muhammed Cemil'e yönelik ekonomik yaptırım kararı aldı.

İsrail'den İngiltere merkezli insan hakları örgütü başkanına yaptırım kararı, System.String[]

İsrail Savunma Bakanlığı, İngiltere merkezli Arap İnsan Hakları Örgütü Başkanı Muhammed Cemil'e yönelik ekonomik yaptırım kararı aldı.


Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, son yıllarda İngiltere'de yaşamaya başlayan Cemil'in, "1992 yılında İsrail'in Lübnan'a sınır dışı ettiği bir Hamas aktivisti" olduğunu iddia etti.

Haberde, Arap İnsan Hakları Örgütü'nün Hamas'ın bir kolu olduğunu öne süren Bennett'in, Cemil hakkında yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Bennett, bu kararın "terörle mücadelenin ekonomik kaynaklarına karşı" alındığını ve yaptırımlar sayesinde "terörün mali kaynaklarına dünya çapında müdahale edilebileceğini" savundu.

Savunma Bakanlığının "terör örgütü" kabul edilen gruplara mensup kişilere yönelik bir dizi yaptırım uygulayacağını belirten Bennett, güvenlik sistemine bu kişilerin isimlerinin ekleneceğini ve listenin herkesin erişimine açılacağını ifade etti.

İngiltere, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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