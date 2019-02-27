Son Dakika Haberleri: İsrail'den İran'a "Bölgedeki En Büyük Tehdit" Suçlaması

İsrail'den İran'a "Bölgedeki En Büyük Tehdit" Suçlaması

57 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgedeki en büyük tehdit olduğunu savunarak, "Bu tehdidin bertaraf edilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İsrail'den İran'a
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgedeki en büyük tehdit olduğunu savunarak, "Bu tehdidin bertaraf edilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Netanyahu, başkent Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Binyamin Netanyahu, Putin'le kurduğu doğrudan temaslar sayesinde bölgede yaşanan sıkıntıların aşıldığını öne sürdü.

İran'a yönelik suçlamalarda bulunan Netanyahu, "İran ve müttefikleri bölgedeki en büyük tehdit unsuru. Bu tehdidin bertaraf edilmesi ve İran'ın bizi yok etmeye yönelik tehditlerini önlemek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Vladimir Putin ise İsrail ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin önemli bir miktarda olmasa da büyümeye devam ettiğini belirterek, "Elbette bölgemizdeki durumu ve güvenlik konularını ele almamız büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ise iki liderin, uluslararası ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail- Filistin meselesi ve Suriye konularını istişare ettikleri bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:53 Kaynak: AA

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