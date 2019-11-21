Son Dakika Haberleri: İsrail'den İran'daki gösterilere destek
Son Dakika Güncel İsrail'den İran'daki gösterilere destek - Son Dakika

İsrail'den İran'daki gösterilere destek

6 saat önce

İsrail, İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan gösterileri desteklediğini duyurdu.

İsrail'den İran'daki gösterilere destek, System.String[]

İsrail, İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan gösterileri desteklediğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın "Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı göstericilere destek veriyor." şeklindeki haberine tepki gösterdi.

Katz, İranlı göstericilere hitaben, "Gerçekten yanınızda duruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini belirtmişti.

İran'da benzin zammı protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı. Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucu 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da 1000'i aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

İsrail, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış
Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Mardin'de husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: Akraba olan 2 kişi öldü İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:51:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den İran'daki gösterilere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]