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İsrail'den karantinaya uymayanlara hapis cezası | Koronavirüs salgınında son durum
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde en az 76 bin 700 kişiye bulaştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 2 bin 247'e ulaştı.
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde en az 76 bin 700 kişiye bulaştı, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 2 bin 247'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında İsrail yönetimi, Doğu Asya ülkelerini ziyaret eden ve ülkeye dönüşlerinde evlerinde 2 hafta Kovid-19 karantinası altında kalmaları talimatına uymayanlara, 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, halktan karantina talimatına uymayanları Sağlık Bakanlığına ihbar etmelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:07
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