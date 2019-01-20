Son Dakika Haberleri: İsrail'den Katar Fonlarının Gazze'ye Transferine İzin

İsrail'den Katar Fonlarının Gazze'ye Transferine İzin

53 dakika önce

İsrail hükümeti, iki hafta önce durdurduğu Katar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderdiği fonların transferine yeniden izin verdi.

İsrail'den Katar Fonlarının Gazze'ye Transferine İzin, System.String[]
İsrail hükümeti, iki hafta önce durdurduğu Katar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderdiği fonların transferine yeniden izin verdi.

İsrail'deki Gali Tsahal radyosunun haberine göre, daha önce İsrail hükümeti tarafından durdurulan Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne transferine yeniden izin verildi.

Haberde ayrıca söz konusu fonun bu akşam ya da yarın Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gelmesi beklenen Katarlı bir yetkili tarafından bizzat Gazze'ye ulaştırılacağı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu iki hafta önce abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderilen Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması talimatı vermişti.

Netanyahu'nun "İsrail'in güneyinde tırmanan son olaylar ve Gazze'den atılan roketler" nedeniyle bu kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve fakir ailelere yardım amacıyla ayda 15 milyon dolar ödeme yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Tel Aviv, Katar, İsrail, Gazze, Güncel
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