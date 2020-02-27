İsrail'den koronavirüs endişesiyle vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı - Son Dakika
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İsrail'den koronavirüs endişesiyle vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı

6 saat önce

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle yurt dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarından planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

İsrail'den koronavirüs endişesiyle vatandaşlarına yurt dışına seyahat uyarısı, System.String[]

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle yurt dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarından planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemeleri, uluslararası konferanslara katılmamaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca İtalya'dan dönen İsraillilerin 14 gün boyunca kendi evlerinde karantina altında kalmaları uyarısı yapıldı.

İsrail, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce Çin, Tayland, Singapur, Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Japonya'da 4 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan gemideki 15 İsrailliden 4'ü virüse rastlanması nedeniyle Tokyo'da tedavi altına alınmıştı.

Kovid-19'a rastlanmayan 11 İsrailli de gemiden ayrılmalarına izin verilmesinin ardından özel uçakla 21 Şubat'ta ülkelerine getirilmişti.

Söz konusu kişiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir tıp merkezinde karantinaya alınmış, yapılan testler sonucu ikisinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Japonya, İtalya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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