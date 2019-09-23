Son Dakika Haberleri: İsrail'den Kudüs'teki Filistinli ailenin evi için 'tahliye kararı'
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İsrail'den Kudüs'teki Filistinli ailenin evi için 'tahliye kararı'

1 saat önce

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere ait olduğu gerekçesiyle Filistinli bir ailenin evini tahliye etmesine hükmetti.

İsrail'den Kudüs'teki Filistinli ailenin evi için 'tahliye kararı', System.String[]

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere ait olduğu gerekçesiyle Filistinli bir ailenin evini tahliye etmesine hükmetti.


İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir beldesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın yanındaki Filistinlilere ait evlere el koymaya devam ediyor. Kudüs'teki İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilere ait olduğu gerekçesiyle Filistinli Emal Samrin'in Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan evini tahliye etmesine hükmetti.


İsrail tarafından kurulan Elad ve Ateret Cohanim Dernekleri, daha önce İsrail mahkemesine Filistinli Samrin'in evinin Yahudi yerleşimcilere ait olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. İsrail mahkemesinin aldığı kararla Filistinli Emal Samrin'in evinde yaşayan 25 kişi evsiz kalacak. Elad ve Ateret Cohanim Dernekleri, Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin 100 yıldır yaşadığı evlerin Yahudilere ait olduğunu iddia ederek, sık sık Filistinlileri mahkemeye veriyor. Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmaları kapsamında İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te "Gaiplik Yasası"yla ya da gayrimenkullerin Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla onlarca Filistinli ailenin evine el koydu. - KUDÜS

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
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