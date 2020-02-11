İsrail'den, Kudüs Valisi Gays'a Batı Şeria'ya girme yasağı - Son Dakika
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İsrail'den, Kudüs Valisi Gays'a Batı Şeria'ya girme yasağı

1 saat önce

İsrail, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasakladı.

İsrail'den, Kudüs Valisi Gays'a Batı Şeria'ya girme yasağı, System.String[]

İsrail, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmesini yasakladı.

Gays, sosyal paylaşım platformlarında yer alan açıklamasında, işgal altındaki Kudüs'te bulunan El-Meskubiye Polis Merkezi'nde ifade verdiği sırada kendisine iki tebligatta bulunulduğunu belirtti.

Gays tebligatlardan ilkinin 6 ay boyunca Batı Şeria'ya girmemesini, ikincisinin ise Filistin yönetimindeki yetkililerle görüşmemesini içerdiğini kaydetti.

Söz konusu kararların 13 Şubat'tan itibaren yürürlüğe konulacağını aktaran Gays, bu kararlara 72 saat içinde itiraz etme hakkı bulunduğunu dile getirdi.

İsrail yönetimi 10 Aralık 2019'da da Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasaklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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