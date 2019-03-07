Son Dakika Haberleri: İsrail'den Lübnan Sınırındaki Mavi Hat'a İhlal

İsrail'den Lübnan Sınırındaki Mavi Hat'a İhlal

36 dakika önce

İsrail ordusuna ait bir devriye aracının, Lübnan'ın güneyindeki Mavi Hat'tan içeri girerek iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'den Lübnan Sınırındaki Mavi Hat'a İhlal, System.String[]
İsrail ordusuna ait bir devriye aracının, Lübnan'ın güneyindeki Mavi Hat'tan içeri girerek iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir devriye aracının Mavi Hat'tan içeri girerek sınır ihlalinde bulunduğu sonra da işgal altındaki Filistin topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki Lübnan birliklerinin konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'yle (UNIFIL) irtibata geçtiği dile getirildi.

İsrail ile Lübnan arasında Mavi Hat, İsrail tarafından mükerrer ihlallere maruz kalıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Lübnan, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki İki Gündür Kayıp Olan 2 Kişinin Cansız Bedeni 500 Metrelik Uçurumda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 03:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den Lübnan Sınırındaki Mavi Hat'a İhlal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]