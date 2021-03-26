İsrail'den Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay seyahat yasağı - Son Dakika

İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir ay süresince seyahat yasağı getirdiği belirtildi.

Sabri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin talimatıyla, Sabri'nin bir ay boyunca seyahatten men edilmesine karar verildiği kaydedildi.

İsrail istihbaratının tebliğ ettiği men kararının, bir ay sonunda uzatılabileceği ifade edildi. Kararın sebebine ilişkin İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.

Şeyh İkrime Sabri, 9 Mart'ta Filistinlilere İsra- Miraç Kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmış, bundan bir gün sonra gözaltına alınmış ancak birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.