İsrail'den Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis - Son Dakika
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İsrail'den Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis

6 saat önce

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.

İsrail'den Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis, System.String[]

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede gerçekleştirilen duruşmada, Salah yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edildi.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinde yer alan Avukat Ömer Hamayse, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkilinin kararı temyize götürmeyeceğini belirtti.

Avukat Halid Zabarka da Şeyh Salah'ın 25 Mart'ta cezaevine gireceğini söyledi.

Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

Salah, mahkeme önünde kendisine destek veren yüzlerce Filistinliyle buluştu

Şeyh Salah'ın hazır bulunduğu bugünkü duruşmaya İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılırken, yüzlerce Filistinli de mahkeme önünde Salah'a destek gösterisi düzenledi.

Duruşmanın sora ermesinin ardından Şeyh Salah, kendisine destek için mahkeme önünde bekleyen yüzlerce Filistinliyle buluştu.

Şeyh Salah'ı omuzlarına alan İsrail vatandaşı Filistinliler, tekbir ve sloganlar atarak Salah'a destek verdi.

İsrail mahkemesi, 24 Kasım 2019'daki duruşmada, Şeyh Salah'ı kendisine yöneltilen 4 ayrı iddiadan suçlu bulmuş ancak herhangi bir ceza açıklamamıştı.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Zabarka, AA muhabirine, İsrailli yargıcın, Salah'ı "terör örgütüne destek olmak" dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

İsrail güçlerinin yakın merceğinde bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.

Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'deki duruşmada, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet alanı, elektronik bileklik ve benzeri "teknik işlemler" tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı. Toplam 11 ayını cezaevinde geçiren Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet cezası bulunuyordu.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Raid Salah, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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