Son Dakika Haberleri: İsrail'den Skandal Filistin Kararı

İsrail'den Skandal Filistin Kararı

16 dakika önce

İsrail, Filistinli tutuklu ve şehit aileleri için ayrılan ödenekte kesintiye gitme kararı aldı.

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İsrail, Filistinli tutuklu ve şehit aileleri için ayrılan ödenekte kesintiye gitme kararı aldı. İsrail, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine yapılan ödeneğin 138 milyon dolarlık kısmının kesilmesi kararı aldı. İsrail güvenlik kabinesi, İsraillilere saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine yapılan ödeneğin 138 milyon dolarlık kısmının kesilmesini öngören yasayı onayladı. Kesintiye gidilmesi kararı alınan meblağ, Filistin için topladığı vergilerden elde ediliyor. İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü kapsamında Filistinliler adına kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

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