İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay - Son Dakika
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İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in işgali altındaki Filistin toprakları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son üç yılda 22 binden fazla yasadışı yerleşim birimine onay verildiğini söyledi.

İsrail'den son 3 yılda Filistin'de yasa dışı 22 bin yerleşim birimine onay, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in işgali altındaki Filistin toprakları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son üç yılda 22 binden fazla yasadışı yerleşim birimine onay verildiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyini bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, şiddet olaylarının ve gerginliği artıran eylem ve söylemlerin devam ettiğini, yerleşim birimleri planlarının durdurulmasına yönelik hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Mladenov, "BM Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana geçen üç yıl içinde, Doğu Kudüs de dahil omak üzere Batı Şeria'da 22 binden fazla yerleşim birimine onay verildi. Bu rakamlar, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen herkes için ciddi bir endişe kaynağı olmalı." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı karar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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