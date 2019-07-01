İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı
53 dakika önce
İsrail savaş uçakları Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri savaş jetleri ile vurdu. Suriye devlet medyası al-Ikhbariya saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38
İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını ileri sürdü.
Suriye devlet haber ajansı SANA ise İsrail füzelerinden bazılarının düşürüldüğünü aktardı.
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