Son Dakika Haberleri: İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı
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İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı

53 dakika önce

İsrail savaş uçakları Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri savaş jetleri ile vurdu. Suriye devlet medyası al-Ikhbariya saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'den Suriye'deki hedeflere füze saldırısı, System.String[]
İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Humus ve Şam şehrindeki hedefleri vurduğu bildirildi. Suriye devlet televizyonu saldırıda birisi bebek en az 4 sivilin hayatını kaybettiğini 21 kişinin de yaralandığını ileri sürdü.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise İsrail füzelerinden bazılarının düşürüldüğünü aktardı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:38 
israil, suriye, savaş, şam, Dünya
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