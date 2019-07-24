İsrail'den Suriye'nin üç farklı bölgesine füze saldırısı
1 saat önce
İsrail'in Suriye'nin üç farklı bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 Suriyeli asker yaralandı.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
'in Suriye
'nin üç farklı bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 Suriyeli asker yaralandı. İsrail'den Suriye'nin üç farklı bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Kuneytire iline düzenlenen ilk saldırıda 4 Suriyeli asker yaralandı. İkici saldırıda Suriye'nin başkenti Şam
'ın hedef alındığı ancak fırlatılan füzelerin düşürüldüğü ifade edildi. İsrail, üçüncü saldırıda ise Suriye'nin Dera
şehrinin Tal al-Hara bölgesinde bulunan stratejik noktaları vurdu. Vurulan noktaya daha önce de saldırı düzenlendiği ve bölgenin Esad rejimi kontrolünde İran
destekli milislerin bulunduğu bir üs olduğu öğrenildi. İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı nedeniyle yangın çıktığı da kaydedildi.
(İHA)
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