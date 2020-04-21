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İsrail'den Suriye ordusu ve İranlı müttefiklerine hava saldırısı: En az 9 kişi öldü
6 saat önce
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Beşşar Esad'a bağlı askeri güçleri ve İranlı müttefiklerini hedef alan saldırıda, üçü Suriyeli olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Devlet kanalı SANA, saldırıyı doğruladı, fakat ölüm haberi vermedi
İsrail, Suriye'nin Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Beşşar Esad'a bağlı askeri güçleri ve İranlı müttefiklerini hedef alan saldırıda, üçü Suriyeli olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:24
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