Son Dakika Haberleri: İsrail'den Suriye'ye füze atıldı

İsrail'den Suriye'ye füze atıldı

3 saat önce

Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail'den füze atıldığı belirtildi.

İsrail'den Suriye'ye füze atıldı, System.String[]
Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail'den füze atıldığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den Suriye'nin Kuneytire kentine füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, yaralananlar olduğu ve bir askeri aracın zarar gördüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye hava saldırısı yapıldığı doğrulandı. - ŞAM
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:14 Kaynak: İHA
İsrail, Suriye, 3. Sayfa
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