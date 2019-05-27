İsrail'den Suriye'ye füze atıldı
3 saat önce
Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail'den füze atıldığı belirtildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:14 Kaynak: İHA
devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İsrail
sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail'den füze atıldığı belirtildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den Suriye'nin Kuneytire kentine füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, yaralananlar olduğu ve bir askeri aracın zarar gördüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'ye hava saldırısı yapıldığı doğrulandı. - ŞAM
Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü
Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi
Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum
Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda Görev Verildi