İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
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İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

25.08.2022 22:58
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

- İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

- İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

HAMA - İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

İsrail, Suriye'nin Hama bölgesinde bulunan Masyaf kentini füze ile hedef aldı. Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği saldırılarda, Akdeniz tarafından gönderildiği düşünülen bazı füzeler havadayken imha edildi. İsrail'in düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar 2 sivilin yaralandığı belirtilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgedeki İran destekli milisleri ve mühimmat depolarını hedef aldığı ifade edildi. Gözlemevi tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, Suriye'nin doğusundaki ABD kuvvetlerinin de İran yanlısı milislere yönelik saldırılarını sıklaştırdığı ve son 24 saat içinde en az 9 kişiyi öldürdüğü belirtildi. İsrail bu yıl içerisinde Suriye'nin çeşitli noktalarına birçok kez saldırılar düzenlemiş fakat bunların birçoğunu kabul etmemişti.

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Kaynak: İHA

İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
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