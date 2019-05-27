Son Dakika Haberleri: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

1 saat önce

KUDÜS(AA) - İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait bir uçaksavar bataryasını vurduğunu duyurdu.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı, System.String[]
KUDÜS(AA) - İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait bir uçaksavar bataryasını vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan uçağımıza ateş açıldı. Buna karşılık uçağımıza ateş açan uçaksavar bataryasını vurduk." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Esed rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir asker öldü, bir asker yaralandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine karşı hiçbir saldırganlığa göz yummayacak ve bu tür saldırılara karşılık tüm gücüyle kararlılıkla gerekli adımları atacaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:15 Kaynak: AA
Beşşar Esed, Suriye, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Sınırda EYP Patladı: 1 Asker Yaralandı Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 01:13:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]