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- İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

7 saat önce

- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısıŞAM - İsrail ordusu, İran ve Suriye ordusuna ait onlarca noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

ŞAM - İsrail ordusu, İran ve Suriye ordusuna ait onlarca noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Suriye topraklarından İsrail'e dün gece atılan roketlere yanıt olarak İran milislerine ve Suriye ordusuna ait onlarca mevzi hedef alındı. Askeri üsler, silah depoları ve hava savunma füzelerinin olduğu depolar vuruldu" denildi.

Saldırı sonrası bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği de ifade edildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam ve çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını, Suriye hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü duyurdu. SANA, İsrail saldırısında bir eve roket parçalarının isabet etmesi sonucu aynı aileden 4 kişinin yaralandığı da aktardı.

İsrail ordusu, dün gece Suriye topraklarından Golan Tepeleri'ne 4 roket fırlatıldığını, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

- İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

Suriye, İsrail, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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