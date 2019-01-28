Son Dakika Haberleri: İsrail'den Tıbbi Kenevir İhracatına Onay

İsrail'den Tıbbi Kenevir İhracatına Onay

1 saat önce

İsrail hükümeti tıbbi kenevir ihracatına onay verdi.

İsrail'den Tıbbi Kenevir İhracatına Onay, System.String[]
İsrail hükümeti tıbbi kenevir ihracatına onay verdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bu adım sayesinde kenevir üretimi ve tarıma yönelik yatırımların artmasının beklendiği, böylece ülkede üretime ve istihdama katkı sağlanacağı belirtildi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel de Twitter hesabından paylaştığı mesajında, bakanlık bünyesinde kenevir üretimi yapan çiftçiler için yeni bir birim açılacağı bilgisini verdi.

Halihazırda 5 yetiştiriciye 90 dönümlük arazide kenevir ekimi için izin verildiğini aktaran Ariel, 18 çiftçiye üretim izni verilmesinde son aşamaya gelindiğini, 780 başvurunun da ön onaydan geçtiğini ifade etti.

Hükümetin onayının ardından tıbbi kenevir üretimi yapan şirketlerin Tel Aviv borsasındaki hisse değerlerinde artış yaşanırken bürokratik süreç nedeniyle ihracata ancak yıl sonunda başlanabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, gelecek 5 yıl içinde 30 milyar dolara ulaşması beklenen tıbbi kenevir pazarında İsrail kısa sürede 1 milyar dolardan fazla ihracat geliri hedefliyor.

İsrail meclisi, tıbbi kenevir ihracatına izin verilmesine ilişkin yasa tasarısını geçen yıl sonunda kabul etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:43 Kaynak: AA

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