İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
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İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lior Haiat, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lior Haiat, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Sözcü Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da can kaybına neden olan deprem nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

Haiat, depremde yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini umduklarını kaydetti.

Lior Haiat'ın mesajı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter sayfasında da paylaşıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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