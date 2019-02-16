Son Dakika Haberleri: İsrail'den Ukrayna'ya Uçak Protestosu

İsrail'den Ukrayna'ya Uçak Protestosu

1 saat önce

İsrail başkenti Tel Aviv'de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından "protesto" amaçlı bekletildi.

İsrail'den Ukrayna'ya Uçak Protestosu, System.String[]
İsrail başkenti Tel Aviv'de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından "protesto" amaçlı bekletildi.

İsrail'de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu bir yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından "protesto" amaçlı bekletildi. Tel Aviv - Kiev hattında iki ülke arasında yaşanan krizde, 140 Ukrayna vatandaşı Ben Gurion Havaalanın'da bilinçli olarak bekletilerek mağdur edildi. Konuyla ilgili açıklama milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eski Başkan Yardımcısı Georgiy Logvinskiy'den geldi.

Logvinskiy yaptığı açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanlığı'ndan bana yapılan açıklamada 140 kişinin bekletilmesinin, geçtiğimiz günlerde 35 İsrail vatandaşının Ukrayna'ya alınmamasına yönelik bilinçli yapılmış tepki amaçlı bir protesto olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

"Birçok şeye de gözlerimizi kapattık"

İsrail'in bu tavrı karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Logvinskiy, "Biz İsrailli misafirlerimize hep anlayışla ve saygıyla yaklaştık. Birçok şeye de gözlerimizi kapattık. Ama bu davranışlar İsrail tarafından öyle bir yere getirildi ki artık Ukrayna'dan İsrail'e inen her uçaktaki yolcuların yüzde 20'si geri gönderiliyor. Ukraynalı vatandaşlarımızdan bana sürekli bu konuda yardım talebi iletiliyor. Daha dün 14 İsrail vatandaşı evrak probleminden dolayı Ukrayna'ya alınmadı diye İsrail tarafı buna karşılık 54 vatandaşımızı ülkeye almadı. Bu böyle devam edemez. Devam ederse aynı şekilde karşılık görürler" dedi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Ukrayna, İsrail, Güncel
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