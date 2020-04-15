İsrail'den Ürdün'e 5 bin maske yardımı - Son Dakika

İsrail ordusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Ürdün'e 5 bin maske yardımında bulunacağı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, Ürdün yönetiminin Kovid-19 nedeniyle İsrail'den maske talep ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, İsrail ordusunun 5 bin adet N-95 tipi maskeyi yarın Ürdün'e teslim edeceği aktarıldı.

Gazetenin haberine ilişkin Ürdün ya da İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürdün makamlarının verdiği bilgiye göre, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 397 oldu.