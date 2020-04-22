İsrail'den ve Filistin'den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı'nda karantinaya alındı - Son Dakika

İsrail'den ve Filistin'den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı'nda karantinaya alındı

İsrail'den ve Filistin'den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı'nda karantinaya alındı Filistin ve İsrail'den Türkiye'ye getirilen 38 Türk vatandaşı, Gölbaşı'ndaki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İsrail'den ve Filistin'den getirilen 38 Türk vatandaşı Gölbaşı'nda karantinaya alındı ANKARA - Filistin ve İsrail'den Türkiye'ye getirilen 38 Türk vatandaşı, Gölbaşı'ndaki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Türk vatandaşları, tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla Türkiye'ye getirilmeleri için yapılan çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda, Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşını getiren THY'ye ait 'Çukurova' isimli uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na gece geç saatlerde iniş yaptı. Aprona çekilen uçağa giren sağlık görevlilerinin sağlık taramasının ardından hazır bekletilen minibüslere bindirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kredi Yurtlar Kurumunun Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki yurtlara yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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