İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına güvenlik uyarısı - Son Dakika

İsrail, İran'ın bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastının intikamını alma tehdidine karşı aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerdeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Kurumu, İran'ın son tehditleri ve çeşitli ülkelerde terörist operasyonlar yürütmeye dahil olması ışığında, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Orta Doğu ile Afrika ülkeleri gibi İran'a yakın ülkelerdeki İsrail çıkarlarının hedef alınma ihtimaline karşı uyarıyor." ifadelerini kullandı.

Gendelman açıklamasında İsrail vatandaşlarını DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı da uyardı.

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna dair açıklamalarda bulunurken Başbakan Binyamin Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.