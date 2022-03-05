İsrail Devlet Başkanı Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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İsrail Devlet Başkanı Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek

05.03.2022 21:56
İsrail Devlet Başkanı Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Isaac Herzog, Türkiye, İsrail, Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Devlet Başkanı Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Devlet Başkanı Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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