İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir

17.05.2022 23:13
İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebileceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebileceği belirtildi.

KAN'ın ismi verilmeyen İsrail ordusunda üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar ve Hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'a suikast düzenlenmesini hala bir seçenek olarak görüyor. Ancak bunun tepkilere yol açacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail milletvekilleri, bazı eski yetkilileri ve gazeteciler, Sinvar'a 5 Mayıs'ta Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde 3 İsraillinin öldüğü bıçaklı saldırıyı teşvik ettiği gerekçesiyle suikast düzenlenmesi çağrıları yapmıştı.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail, Sinvar'a ya da hareketin diğer yöneticilerine zarar verilmemesi konusunda uyarılmıştı.

İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlığı

KAN'ın haberinde ayrıca, Tahran yönetimi ile Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerin çıkmaza girdiği kaydedilerek, İsrail ordusunun İran'ı vurmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Haberde, "İsrail ordusunun şu anda İran'da bir saldırı başlatmak için birkaç planı var, ancak üst düzey yetkililer ordunun temel bir saldırı planının hazırlıklarını tamamlaması için en az bir yıla ihtiyacı olduğunu, daha iyi bir plan için ise daha fazla bir zamana ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun geçen hafta başlattığı "Ateş Arabaları" adı verilen askeri tatbikat çerçevesinde İran'a yoğun bir saldırıyı simüle eden bir hava tatbikatı yapmayı planladığı belirtildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Viyana'daki nükleer müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500
İsrail Savunma Bakanı, 'İran'ın 1000 gelişmiş santrifüj üretimini tamamlamaya çalıştığını' söyledi İsrail Savunma Bakanı, 'İran'ın 1000 gelişmiş santrifüj üretimini tamamlamaya çalıştığını' söyledi İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı
Kaynak: AA

Saldırı, Suikast, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir - Son Dakika


Son Dakika
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 23:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement