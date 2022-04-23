İsrail direnişinin sembollerinden "Filistin geleneksel elbisesi"ne son yıllarda rağbet arttı - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan İbrahim el-Kehlut (42), İsrail direnişinin sembollerinden biri olarak görülen Filistinli kadınlara has geleneksel nakışlı elbiselerin üretimini yaparak, bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Filistinlilerin kültürel tarihini sembolize eden bu geleneksel elbise, ablukanın başladığı 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da İsrail'e karşı direnişin de araçlarından biri olarak kullanılıyor.

Filistin kültürel mirasının bir parçası olan elbiseler, ülkenin her bölgesinde farklı desenlere sahip. Çöl bölgesininki şehirden, şehirdeki ise köyden farklılık gösteriyor; hatta sahil bölgeleriyle dağlık bölgeler arasında bile elbiselerin desenlerinde çeşitlilik görülüyor.

Elbise üretimi yapan Kehlut da Gazze'de açtığı fabrikada, nakış ve süsleme bakımından zengin elbise siparişlerini yetiştirebilmek için son sürat üretime devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Aralık 2021'de, Filistin Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Filistin nakış sanatını dünya kültür mirası listesine dahil etti.

Silinip kaybolmaya karşı direniş

AA muhabirine konuşan Kehlut, son zamanlarda Filistin elbisesine yönelik talebin arttığını, özellikle yurt dışında yaşayan Filistinlilerin elbiseden sipariş verdiğini söyledi.

Yurt dışına satış yaparak ekonomiye de katkıda bulunduklarını belirten Kehlut, "Filistin elbisesini işgal altındaki Batı Şeria'daki şehirlerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi, ABD ve Kanada'nın birçok bölgesine ihraç ediyoruz." dedi.

Filistin elbisesinin başlarda tamamen el yapımı olduğunu, son yıllarda ise fabrikalarda üretildiğini belirten Kehlut, fabrika üretimi sonrası geleneksel Filistin elbisesine rağbetin de arttığını kaydetti.

Elbise üretimi yapan fabrikasının da Filistin'in geleneksel mirasını korumaya katkı sağladığını ifade eden Kehlut, uzun süreli elektrik kesintilerinin üretimde yaşadıkları sıkıntılardan olduğunu dile getirdi.

"İsrail Filistin kültürünü çalıyor" iddiası

Öte yandan, İsrailli sosyal medya kullanıcıları Filistin geleneksel kıyafetini giyen İsrailli mankenlerin fotoğraflarını paylaşıyor.

İsrail'de Aralık 2021'de düzenlenen güzellik yarışmasında da Filistin geleneksel elbisesinin giyilmesi ve İsrail kültürünün bir parçası gibi gösterilmeye çalışılması sosyal medya platformlarında tepki toplamıştı.

Sosyal ağlar üzerinden paylaşımda bulunan Filistinliler ve Araplar, bu yapılanın, "İsrail'in Filistin mirasını çalma çabaları kapsamasında gerçekleştiğini" ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.