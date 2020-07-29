İsrail Dışişleri Bakanı: "Amerikalılar dahil artık kimse ilhaktan söz etmiyor" - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planının gündemden düştüğünü söyledi.

Ashkenazi, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Amerikalılar dahil artık kimse ilhaktan söz etmiyor." dedi.

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile her hafta konuştuğunu belirten Ashkenazi, şöyle devam etti:

"İlhakın ABD'nin gündeminden düştüğünü söyleyemem. Ancak mevcut anlaşmalara halel getirmeden ve komşularımızla diyalog çerçevesinde yeniden masaya yatırılabilir."

İsrailli bir bakan ise bugün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meşgul olduğu için Tel Aviv'in "ilhak" planına odaklanamadığını söylemişti.

Israel HaYom gazetesinin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Likud Partisi üyesi söz konusu bakan, "ilhak" planının hala gündemde olduğunu ve uygulanacağını belirtmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.