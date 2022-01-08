İsrail Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan İran'a baskı yapılmasını istedi - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri ve Tel Aviv'in Tahran'a yönelik baskı talebini görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, telefonla Macron'u arayarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığından dolayı Fransa'yı tebrik etti, İsrail-AB ilişkilerinin geliştirilmesi, iki taraf arasındaki ortak kurulların işletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre, "ikilinin gerçekleştirdiği uzun telefon görüşmesinde" İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler, Tel Aviv'in Tahran'a daha fazla baskı yapılması yönündeki talebi, İsrail ve AB ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, Macron'un İsrail'in güvenliğine Paris'in bağlılığına, iki ülke arasındaki sıcak ilişkiye verdiği öneme vurgu yaptığı aktarıldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Dairesi Başkanı Alize Bin Noun'un, iki hafta önce Avrupa Birliği'nden (AB) büyükelçi ve diplomatların Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği eylemlerini eleştirdiği görüşmede, "Benim tepemi attırıyorsunuz" dediği belirtilmişti.

Basın kuruluşlarına konuşan Avrupalı diplomatlar, "atmosferin çok kötü olduğunu, görüşmenin kontrolden çıktığını ve büyük bir krizle sonuçlandığını" aktarmıştı.