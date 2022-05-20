İsrail Dışişleri Bakanı hükümetin düşme riski karşısında "teslim olmayacaklarını" söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Filistin asıllı milletvekili Gayda Rinavi Zuabi'nin koalisyondan ayrıldığını açıklaması ve iktidarın Meclisteki çoğunluğu kaybetmesinin ardından "teslim olmak ya da hükümetten vazgeçmek" gibi bir niyetleri olmadığını bildirdi.

Lapid, İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisinin Filistinli kadın milletvekili Zuabi'nin dün hükümetten desteğini çekmesi sonrası yaşanan gelişmeler kapsamında, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.

"Günde beş kez anma törenimiz yapıldı. Geri döndük. Şimdi bu kişiler 'bu iş bitti' diyor. Henüz bitmedi; biz buradayız." ifadelerini kullanan Lapid, mevcut hükümetin, İsrail devleti ve halkı için doğru olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Teslim olmak ya da hükümetten vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Aynı şekilde (muhalefetteki Binyamin) Netanyahu'ya ve (aşırı sağcı) milletvekili Itamar Ben-Gvir'e ülkeyi tarumar etme fırsatı vermeye de niyetimiz yok."

Lapid, her zaman yaptıkları şeyi yapacaklarını, konuşulması gerekenlerle konuşacaklarını ve düzeltilmesi gerekenleri düzelteceklerini kaydetti.

Hükümetin zor durumda olduğunu kabul eden İsrailli Bakan, koalisyon üyelerine de seslenerek, "tarihi değiştirmenin kolay olmadığını, İsrail devletini kurtarmanın büyük bir iş olduğunu" ifade etti.

Zuabi'yi ikna etme çabaları

Bu arada Lapid'in Zuabi'yi kararından geri adım atması için ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Zuabi, konuyu görüşmek üzere pazar günü Lapid'le bir araya gelmeyi kabul etti. Ancak Filistin asıllı milletvekilinin kararında ısrarcı olduğunu ve geri adım atmayı düşünmediğini söylediği aktarılıyor.

İktidar Mecliste çoğunluğu kaybetti

Hükümet ortağı Meretz Partisinden milletvekili Zuabi, dün, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan desteğini çektiğini açıklamıştı.

Zuabi'nin koalisyon hükümetinden desteğini çekmesiyle İsrail'de iktidarın milletvekili sayısı muhalefetin altına düşmüştü.

Yedioth Ahranot gazetesi de dünkü haberinde Zuabi'nin açıklamasının ardından eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud'un hükümeti düşürmek için harekete geçtiğini, Meclisin feshedilmesi için teklif hazırladığını yazmıştı.

Haberde Likud Meclis Grup Başkanı Yariv Levin'in, "Hükümet başarısız oldu. Bugün Mecliste azınlık hükümeti haline geldi." sözlerine yer verilmişti.

İsrail'de 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti, 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.